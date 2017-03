Federer met de schrik vrij in Miami

Roger Federer heeft donderdag moeizaam de laatste vier bereikt bij het tennistoernooi in Miami. De als vierde geplaatste Zwitser rekende ternauwernood af met de Tsjech Tomas Berdych. Federer versloeg de nummer tien van de plaatsingslijst in drie sets: 6-2 3-6 7-6 (6). Berdych liet in de beslissende tiebreak twee opeenvolgende matchpoints liggen.

Voor Federer (35) was het zijn zevende zege op rij tegen Berdych (31) en zijn achttiende in totaal in 24 onderlinge duels. Hij speelt in de halve finales tegen de winnaar van partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Australiƫr Nick Kyrgios. Federer won het prestigieuze toernooi in 2005 en 2006.