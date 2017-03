Van Barneveld blijft winnen in Premier League

Raymond van Barneveld heeft donderdagavond in de Premier League Darts zijn vierde zege op rij behaald. De Hagenaar bleef in Cardiff de Engelsman James Wade met 7-2 de baas. Vorige week was ‘Barney’ nog met 7-5 te sterk voor titelhouder Michael van Gerwen, die in Manchester een zeldzame nederlaag in een tv-toernooi incasseerde.

Jelle Klaasen, die al niet meer kon ontsnappen aan uitschakeling, gaf de Britse dartslegende Phil Taylor goed partij. De Nederlander, nog altijd geplaagd door een polsblessure, wist een voorsprong van 4-1 niet vast te houden. De meervoudig wereldkampioen uit Engeland zegevierde alsnog met 7-5. Voor Taylor was het dit seizoen pas zijn vierde zege in zijn negende duel in de Premier League. Voor Klaasen zit zijn seizoen er in de Premier League nu op.

Koploper Van Gerwen gooit in de laatste partij tegen de Engelsman Dave Chisnall.