Westbrook in NBA alweer in dubbele cijfers

OKLAHOMA (ANP) Russell Westbrook eiste woensdag (plaatselijke tijd) in de NBA opnieuw de hoofdrol voor zich op bij Oklahoma City Thunder. De 28-jarige basketballer nam in de door zijn ploeg met 114-106 gewonnen wedstrijd tegen Orlando Magic liefst 57 punten voor zijn rekening. Daarnaast noteerde hij dertien rebounds en elf assists.

Het was voor Westbrook de vierde achtereenvolgende keer, en de 38e maal dit seizoen, dat hij tot een ‘triple-double’ kwam. Dat houdt in dat een speler zowel qua punten, rebounds als assists in de dubbele cijfers uitkomt. Westbrook is nu nog maar drie ‘triple-doubles’ verwijderd van legende Oscar Robertson, die dat in één seizoen 41 maal voor elkaar kreeg.

,,Ik denk er niet zoveel over na. Ik blijf gewoon gaan en wil het volgende punt maken”, aldus Westbrook, die met Oklahoma City Thunder acht van de laatste tien gespeelde duels won.