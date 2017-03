Nadal als eerste naar finale in Miami

Rafael Nadal heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Miami. De Spaanse tennisser had aan twee sets genoeg tegen Fabio Fognini uit Italië: 6-1 7-5. In de eindstrijd wacht de winnaar van de andere halve finale tussen Roger Federer en Nick Kyrgios.

Nadal walste in de eerste set over zijn Italiaanse opponent heen en won die in 26 minuten. In het tweede deel van de wedstrijd had Fognini meer weerwoord en vooral met zijn dropshots scoorde hij regelmatig. Op 5-5 verloor de Italiaan echter zijn opslag en even later serveerde Nadal de wedstrijd uit.

Voor Nadal is de titel in Miami een van de weinige die ontbreekt in zijn prijzenkast. De Spanjaard staat wel al in zijn vijfde eindstrijd bij het Amerikaanse hardcourttoernooi.