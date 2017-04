Sofia Cup voor zeilsters Zegers en Van Veen

Zeilsters Afrodite Zegers en Anneloes van Veen hebben hun goede vorm bekrachtigd met de eindzege in het vooraanstaande toernooi om de Prinses Sofia Cup voor de kust van Mallorca.

Het olympische 470-duo, vierde op de Spelen van Rio in 2016, gaf de eerste positie zaterdag in de afsluitende medalrace niet meer uit handen. De tweede plaats in de finale heat volstond om het Poolse duo Agnieszka Skrzypulec en Jolanta Ogar voor te blijven. Zegers en Van Veen wonnen in januari goud bij de wereldbekerwedstrijden in Miami.

Nicholas Heiner presteerde goed in de Finn-klasse. Hij plaatste zich vrijdag als derde voor de finale van zaterdag. Daarin eindigde hij als vierde. Goud in deze olympische boot was voor de Zweed Max Salminen.

Maxime Jonker zeilde in de Laser Radial een sterke medalrace. Haar tweede plaats had geen effect op de eindstand, waarin de Nederlandse als tiende werd geklasseerd.