Thomsen gaat Oranje combineren met topclub

Helle Thomsen gaat haar werk als bondscoach van de Nederlandse handbalsters combineren met een tweede baan. Thomsen zette zaterdag haar handtekening onder een tweejarig contract bij de Roemeense kampioen CSM Boekarest. Die club won afgelopen seizoen de Champions League, het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Thomsen nam Oranje vorig jaar kort na de Olympische Spelen over van Henk Groener. Onder leiding van de Deense bondscoach bereikte Oranje in december de finale van het EK, waarin Noorwegen net te sterk bleek. Thomsen verlengde een paar weken later haar contract met twee jaar.

De 46-jarige Deense gaat haar werk bij Oranje vanaf 1 juli combineren met een functie van clubtrainster in Roemenië. ,,Ik ben trots dat een van de beste clubs in Europa mij wil hebben”, zei Thomsen zaterdag. Ze heeft van de Nederlandse bond toestemming gekregen om een tweede baan te nemen in Boekarest.