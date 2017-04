Clippers verslaan Lakers in LA

In de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft Los Angeles Clippers de derby tegen de LA Lakers gewonnen. In een doelpuntrijke wedstrijd zegevierde de thuisploeg met 115-104. Blake Griffin was de gevierde man bij de Clippers met 36 punten en 8 rebounds. Hij passeerde met zijn persoonlijke score de grens van 10.000 punten in zijn NBA-loopbaan. Ook Chris Paul had met 29 punten en 12 assists een flink aandeel in de overwinning.

In het duel tussen Brooklyn Nets en Orlando Magic werd eveneens veel gescoord: 121-111. Brook Lopez was topscorer bij de thuisclub met 30 punten.

Portland Trail Blazers bereikte in de thuiswedstrijd tegen Phoenix Suns de hoogste dagscore: 130-117. Damian Lillard (31 punten) en CJ McCollum (29 punten) waren voor eigen publiek de gangmakers. De Blazers bleven met de uitbundige score kansrijk in de race om het achtste en laatste ticket voor de play-offs in de Western Conference.