Federer klopt Nadal ook in finale Miami

Roger Federer heeft zondag al zijn derde titel van dit jaar veroverd. De 35-jarige Zwitser schreef het masterstoernooi van Miami op zijn naam, door zijn ‘eeuwige’ rivaal Rafael Nadal te verslaan: 6-3 6-4. Begin dit jaar klopte Federer de Spanjaard ook al in de finale van de Australian Open en in de vierde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells. De Zwitserse tennisser stoomde daar toen ook door naar de titel.

Federer vierde zondag op het hardcourt in Miami zijn 91e ATP-titel. Als de oude meester zo doorgaat, kan hij dit jaar mogelijk zelfs weer een aanval gaan doen op de eerste plaats van de wereldranglijst, die nu in handen is van Andy Murray. De Brit staat al een paar weken met een polsblessure aan de kant, evenals zijn naaste belager Novak Djokovic.

De Serviër ontbrak daardoor als titelverdediger in Miami. Djokovic was al zes keer de beste op het hardcourt in Florida, waaronder de afgelopen drie jaar. Bij afwezigheid van Murray en Djokovic werd het dit keer echter een ouderwetse tweestrijd tussen Federer en Nadal. De dertigjarige Spanjaard stond vier keer eerder in de finale in Miami, maar won het masterstoernooi nog nooit. Ook zijn vijfde poging om een van de weinige titels die nog ontbreekt op zijn erelijst te pakken, mislukte echter.

Federer, die in 2005 en 2006 al zegevierde in Miami, was in de finale een klasse apart. De Zwitser wist in beide sets op een cruciaal moment de service van Nadal te breken en behield zelfs steeds al zijn opslagbeurten. De veteraan, die vorig jaar lang was uitgeschakeld door een knieblessure, kon zo weer een titel vieren. ,,De droom gaat maar door. Wat een start van mijn jaar, ongelooflijk”, aldus Federer.

De Zwitser neemt nu de tijd om te herstellen van de zware, maar succesvolle periode op het hardcourt in de Verenigde Staten. Federer liet doorschemeren dat hij waarschijnlijk geen enkel graveltoernooi speelt in de aanloop naar Roland Garros. ,,Mijn lichaam heeft rust nodig”, zei de achttienvoudig grandslamwinnaar.

Nadal sprak met bewondering over zijn rivaal, die bezig lijkt aan zijn tweede jeugd. ,,Je maakt na je blessure een van de beste comebacks ooit op de ATP Tour mee, ik ben blij voor je”, zei de Spanjaard.