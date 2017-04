Klamer vijfde in Nieuw-Zeeland

Rachel Klamer heeft zondag bij de wereldbekerrace op de korte afstand in Nieuw-Zeeland genoegen moeten nemen met de vijfde plek. De Nederlandse triatlete sloot in New Plymouth goed aan bij een kopgroep, maar moest in de lange eindsprint vier concurrentes voor laten gaan. De Amerikaanse Katie Zaferes zegevierde na 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen nog net binnen het uur (59.28).

Bij de mannen was Richard Murray opnieuw de sterkste. De Zuid-Afrikaanse partner van Klamer domineert het hele voorjaar al.

De wedstrijden in New Plymouth werden grotendeels gehouden in de regen, waardoor veel valpartijen ontstonden. Jorik van Egdom was één van de pechvogels. Hij werd meegesleurd toen voor hem een concurrent onderuit ging. Daarmee was de race voor de wereldkampioen bij de beloftes voorbij.