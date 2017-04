Sagan tegen de Belgen in Ronde van Vlaanderen

De 101e editie van de Ronde van Vlaanderen belooft een strijd te worden tussen Peter Sagan en een aantal Belgen. De Slowaakse wereldkampioen schreef de Belgische klassieker, één van de vijf ‘monumenten’, vorig jaar op zijn naam. Greg van Avermaet heeft zich de afgelopen weken aangediend als de belangrijkste uitdager van Sagan.

Olympisch kampioen Van Avermaet won achtereenvolgens de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Naast Van Avermaet hebben de Belgen met onder anderen Philippe Gilbert en Tom Boonen meer kanshebbers in huis.

Boonen (36) doet voor de laatste keer mee aan de ‘Vlaamse Hoogmis’, waarin hij al drie keer glorieerde (2005, 2006 en 2012). De kopman van Quick-Step kan de eerste renner worden die de Ronde van Vlaanderen vier keer wint. Boonen zwaait volgende week af na Parijs-Roubaix.

In Antwerpen verschijnen om 10.30 uur 23 Nederlandse wielrenners aan de start. Niki Terpstra, Lars Boom en wellicht ook Dylan van Baarle gaan voor een hoge klassering in de 260 kilometer lange koers, die eindigt in Oudenaarde.