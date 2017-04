Van Gerwen de beste in Milton Keynes

Darter Michael van Gerwen heeft zondag dan eindelijk zijn eerste Players Championship van het jaar gewonnen. De wereldkampioen zegevierde tijdens het zesde toernooi uit de reeks, in Milton Keynes. ‘Mighty Mike’ overklaste in de finale zijn Schotse opponent Peter Wright: 6-1.

De 27-jarige Brabander besliste de partij door 153 uit te gooien. De Vlijmenaar verdiende met zijn titel in Milton Keynes 10.000 pond, omgerekend bijna 12.000 euro. Van Gerwen had in de halve finale de Engelsman Mervyn King ook al met 6-1 verslagen. King was een ronde eerder verantwoordelijk voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld.