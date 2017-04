Johanna Konta doet deze week niet mee aan het tennistoernooi in Charleston. De Britse heeft te veel last van een blessure aan haar schouder. Konta schreef zaterdag het WTA-toernooi van Miami op haar naam, door in de finale de Deense Caroline Wozniacki te verslaan. In Charleston zou Konta als tweede zijn geplaatst.

,,In Miami kreeg ik last van mijn schouder en werd ik ziek. Dat heeft zich allebei doorgetrokken naar deze week”, aldus Konta, die op de wereldranglijst nu de nummer zeven is.