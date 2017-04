Geen kasseien voor Vanmarcke

Sep Vanmarcke start zondag definitief niet in Parijs-Roubaix. De Belgische klassiekerspecialist heeft te veel last van de verwondingen die hij afgelopen zondag opliep in de Ronde van Vlaanderen, meldde zijn ploeg Cannondale woensdag.

De 28-jarige Vanmarcke gold als een van de outsiders voor de overwinning in de kasseienklassieker. Hij zat de afgelopen vier edities drie keer bij de beste vier. ,,Mijn handen zijn het grootste probleem”, aldus de Belg. ,,Met mijn gebroken rechterpink en de ontvelde vingers van mijn linkerhand is het ondoenlijk de remmen te gebruiken. Het is te pijnlijk.”

Bij afwezigheid van Vanmarcke zal Dylan van Baarle zondag als kopman fungeren van Cannondale in Parijs-Roubaix. De 24-jarige Zuid-Hollander werd vierde in Vlaanderen.