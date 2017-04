Kittel wint voor vijfde maal Scheldeprijs

De Duitser Marcel Kittel heeft voor de vijfde maal de Scheldeprijs gewonnen. De sprinter van Quick-Step was na 202 kilometer de snelste in de semi-klassieker die finishte in het Belgische Schoten. In een door een grote val ontsierde massasprint bleef hij met een machtig eindschot de Italiaan Elia Viviani en de Fransman Nacer Bouhanni voor.

Na 25 kilometer kreeg een groepje van zeven man de zegen van het peloton, de Nederlander Pim Ligthart zat mee in de kopgroep. Op 20 kilometer van de streep werd de groep weer opgeslokt door het peloton en reed het pact gezamenlijk naar de eindstreep. Op vier kilometer voor het einde zorgde een grote valpartij voorin het peloton voor consternatie. Kittel ontsnapte maar de Duitse favoriet André Greipel werd wel gehinderd en de Nederlander Dylan Groenewegen lag op de grond.

Uiteindelijk was Kittel met een fietslengte de snelste en was Sebastian Langeveld als zevende de beste Nederlander.