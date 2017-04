Dubbele WK-limiet voor De Waard

Maaike de Waard heeft donderdag bij de Swim Cup in Eindhoven twee keer voldaan aan de limiet voor de wereldkampioenschappen zwemmen in juli in Boedapest. De zwemster deed dat op de 50 meter rugslag en de 50 meter vlinderslag.

De Waard noteerde op de 50 meter rug 27,96 seconden. De limiet was vastgesteld op 28,35 seconden. Kira Toussaint voldeed met 28,13 ook aan de limiet. Op de 50 meter vlinderslag klokte De Waard 26,02 seconden. Op dat nummer was de grens gesteld op 26,33.

Ranomi Kromowidjojo voldeed met 25,84 op de 50 meter vlinderslag ook ruimschoots aan de limiet. De tweevoudig olympisch kampioene van de Spelen van Londen 2012 bewerkstelligde vorige maand tijdens de Swim Cup in Den Haag al WK-deelname op de 50 en 100 meter vrije slag.