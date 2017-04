De basketballers van Atlanta Hawks hebben de kans op deelname aan de play-offs levend gehouden. Ze wonnen donderdagavond (plaatselijke tijd) van Boston Celtics (123-116).

Atlanta staat nu vijfde in de Eastern Conference. Boston Celtics blijft tweede en was al zeker van een plaats in de play-offs.

Paul Millsap was met 26 punten en twaalf rebounds de grote man bij Atlanta. Isaiah Thomas bezorgde Boston 35 punten.