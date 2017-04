Boonen kijkt uit naar zware Parijs-Roubaix

Tom Boonen leeft vol vertrouwen toe naar zijn laatste koers als profwielrenner, de kasseienklassieker Parijs-Roubaix van zondag. De 36-jarige Belg verkende vrijdag met zijn ploeggenoten van Quick-Step al het parcours van de finale, vergezeld door een heel peloton fotografen en cameramannen op motoren. Boonen kon het niet laten op de wielerbaan van Roubaix nog even een sprintje te trekken en zo als eerste over de finish te komen.

,,Je merkt dat het al een tijdje droog is, er ligt veel stof tussen de kasseien”, zei de Belg tegen Sporza. ,,Dat maakt het parcours nog wat sneller. Dat is in mijn voordeel. Want hoe sneller en zwaarder de koers, hoe beter voor mij.”

Boonen heeft thuis al vier kasseien staan, de aandenkens aan zijn overwinningen in Parijs-Roubaix in 2005, 2008, 2009 en 2012. Hij deelt het record met landgenoot Roger De Vlaeminck. Boonen droomt ervan afscheid te nemen met zijn vijfde kassei boven zijn hoofd. ,,Ik kijk er naar uit en ben vol vertrouwen”, zei de Belg, die ploeggenoot Zdenek Stybar tijdens de verkenning onderuit zag gaan op een kasseistrook. De Tsjech kwam er zonder blessures van af.