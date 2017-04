Gebroken halswervels Wehrlein na crash

De crash van Formule 1-coureur Pascal Wehrlein begin dit jaar bij de Race of Champions in Miami blijkt ernstigere gevolgen te hebben dan aanvankelijk gedacht. Naast een rugblessure blijkt de Duitser ook een aantal halswervels te hebben gebroken. Dat onthulde teambaas Toto Wolff van Mercedes vrijdag bij tv-zender RTL in de aanloop naar de Grote Prijs van China, waarbij Wehrlein ontbreekt.

Mercedes heeft Wehrlein dit seizoen bij Sauber gestald. De 22-jarige Duitser, die vorig jaar voor Manor reed in de Formule 1, crashte in januari tijdens een race-evenement in Miami. Hij moest daardoor de eerste testdagen in Barcelona overslaan.

Wehrlein kreeg afgelopen maand van de artsen wel groen licht om mee te doen aan de openingsrace van het seizoen in Australiƫ, maar voelde zich na de eerste twee trainingen niet fit genoeg om de race te rijden. De Duitser slaat deze week ook de Grote Prijs van China over en ontbreekt mogelijk volgende week eveneens in Bahrein.