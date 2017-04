Verstappen snelste op natte vrije training

Max Verstappen heeft vrijdag de snelste tijd gereden in de eerste vrije training van de Grand Prix van China. De Nederlander ging als beste om met de slechte weersomstandigheden in Shanghai.

De race werd twee keer onderbroken omdat helikopters vanwege aanhoudende mist niet konden landen op een aangewezen ziekenhuis in Shanghai. Met nog vijf minuten op de klok werd de training voortijdig beƫindigd.

Verstappen reed in zijn bolide van Red Bull zijn snelste rondje op het circuit van ruim 5 kilometer (50,491). Hij was in de regen ruim anderhalve seconde sneller dan de Braziliaanse nummer Felipe Massa van Williams. Wereldkampioen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, de winnaar van de eerste race in Australiƫ, wisten geen tijd neer te zetten.

De start van de tweede vrije training is vrijdag om 8.00 uur gepland.