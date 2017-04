Poleposition in China voor Hamilton

De Brit Lewis Hamilton gaat zondag vanaf poleposition van start in de Grote Prijs van China in de Formule 1. De coureur van Mercedes liet op het circuit van Shanghai een tijd van 1.31,678 noteren. Daarmee was hij sneller dan Ferrari-coureur Sebastian Vettel, de winnaar van de eerste grandprix van het seizoen, en de Fin Valtteri Bottas van Mercedes. Het verschil tussen die twee was één duizendste van een seconde. Het betekende de 63e ‘pole’ voor Hamilton, die ook het baanrecord in Shanghai verpulverde.

Met de Fin Räikkönen op de vierde plaats was de top vier gelijk aan die van de kwalificatie in Melbourne, twee weken geleden. Max Verstappen strandde al in de eerste kwalificatieronde. Gehinderd door technische problemen kwam de Limburger van Red Bull slechts tot de negentiende tijd waardoor hij zondag, mogelijk in de regen, een inhaalrace moet rijden.

Verstappens Australische teamgenoot Daniel Ricciardo realiseerde de vijfde tijd.