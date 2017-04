Verstappen zesde in derde vrije training

Max Verstappen heeft de derde vrije training van de Grote Prijs van China in de Formule 1 zaterdag afgesloten met de zesde tijd. In de laatste training voor de kwalificatie heersten de Ferrari’s. De Duitser Sebastian Vettel was de snelste, net voor zijn teamgenoot Kimi Räikkönen. Het was de eerste keer dat de regen de coureurs niet hinderde.

Achter het Ferrari-koppel volgden de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. De Brit gaf een halve seconde toe op Vettel, wiens tijd twee tellen sneller was dan die waarmee Nico Rosberg vorig jaar poleposition pakte op het circuit van Shanghai.

Achter Felipe Massa (vijfde) hield Red Bull-coureur Verstappen zijn teamgenoot Daniel Ricciardo net achter zich.