België dankzij Goffin naar halve finales

België is zondag als laatste land doorgedrongen tot de halve finales van de Daviscup. David Goffin bracht de Belgische tennisploeg het beslissende punt in het duel met Italië (3-1) door Paolo Lorenzi in drie sets te verslaan: 6-3 6-3 6-2. In de halve eindstrijd neemt België het op tegen Australië, dat de Verenigde Staten met 3-2 opzij had gezet.

Goffin, de mondiale nummer veertien, had zijn eerste enkelspel op vrijdag ook al in drie sets gewonnen. Toen was hij te sterk voor Andreas Seppi. Steve Darcis won diezelfde dag van Lorenzi, waardoor België op 2-0 kwam te staan. Seppi en Simone Bolelli deden zaterdag in het dubbelspel nog iets terug voor Italië door van Ruben Bemelmans en Joris de Loore te winnen.

De andere halve finale gaat tussen Frankrijk en Servië. Frankrijk was te sterk voor Groot-Brittannië (4-1), terwijl Servië zich moeiteloos ontdeed van Spanje (4-0).