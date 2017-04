Boonen nog één keer favoriet Parijs-Roubaix

Tom Boonen wordt, in ieder geval bij de bookmakers, gezien als favoriet voor de winst in Parijs-Roubaix. Het zou de gedroomde afsluiting zijn van de loopbaan van de Belgische coureur van Quick-Step, die de kasseienklassieker al vier keer won. Met een vijfde zege, zondagmiddag op de wielerbaan van Roubaix, wordt hij recordhouder: een status die hij nu nog deelt met zijn landgenoot Roger De Vlaeminck.

Boonen vertrekt met om 10.55 uur voor de veertiende maal in Parijs-Roubaix en hoopt rond de klok van vijven op een glanzend slot van zijn carrière. Concurrentie is er echter voldoende. De Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan zint op wraak na zijn val in de Ronde van Vlaanderen. De Duitser John Degenkolb, winnaar in 2015, is in topvorm. Net als de Belg Greg Van Avermaet, de olympisch kampioen van Rio die dit voorjaar al zoveel won.

Onderweg, waarschijnlijk onder haast zomerse omstandigheden, liggen 29 kasseistroken. Vorig jaar was de Australiër Matthew Hayman de verrassende winnaar.