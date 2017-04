Zwemmer Mathys Goosen heeft zich op de 50 meter vlinderslag verzekerd van deelname aan de wereldkampioenschappen zwemmen, die deze zomer plaatsvinden in Boedapest. De twintigjarige vlinderslagspecialist die in zijn jeugd nog voor Zuid-Afrika uitkwam, voldeed op de Swim Cup in Eindhoven precies aan de zogenoemde debutantenlimiet van 23,67.

Goosen won de finale op de 50 meter vlinderslag voor de Duitser Damian Wierling en de Tsjech Jan Sefl. Joeri Verlinden werd vierde in 24,01.