Hamilton en Verstappen hopen op regen

Lewis Hamilton start zondag in de Grote Prijs van China vanaf poleposition, Max Verstappen vanaf plaats zeventien na een mislukte kwalificatie. Maar de Mercedes-coureur en de Limburger in zijn Red Bull hebben een gezamenlijke wens: het mag gaan regenen in Shanghai.

Hamilton, die voor de 63e keer op ‘pole’ terecht kwam, is vooral benieuwd naar zijn eerste kennismaking met regenbanden dit jaar. ,,Het is sowieso al spannend nu de Ferrari’s zo snel zijn, maar met ook nog regen belooft het een van de mooiste races sinds lange tijd te worden”, zei de Brit, die Ferrari-coureur Sebastian Vettel net achter zich hield in de kwalificatie. De Duitser won de eerste grandprix van dit seizoen in Melbourne.

Verstappen kwam wegens technische problemen met zijn bolide niet verder dan de negentiende tijd, maar schoof twee plaatsen op omdat de Fransman Romain Grosjean en de Brit Jolyon Palmer een straf kregen. ,,Vanaf die positie starten is lastig, maar ik denk dat het gaat regenen. Dat kan ons helpen. Ik hoop dat ik ten aanval kan trekken op een nat wegdek”, aldus Verstappen.