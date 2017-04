Nageeye duikt dik onder Ten Kate in Rotterdam

Abdi Nageeye mag zich vanaf zondag de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam noemen. De 28-jarige atleet van Somalische afkomst liep de 42,195 kilometer door de Maasstad in 2.09.34 officieus en dook daarmee ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette.

Voor Nageeye was het ook een persoonlijk record in zijn zesde marathon. Zijn oude toptijd stond op 2.10.24. In Nederland staan alleen Kamiel Maase en Gerard Nijboer nog boven hem op de nationale ranglijst aller tijden.