Recordpoging marathon onder 2 uur op 6 mei

De poging van drie atleten om voor het eerst een marathon onder de 2 uur te lopen, is op 6 mei gepland. Dat zei zondag Jos Hermens, die nauw betrokken is bij het wetenschappelijk hardloopexperiment van sportkledinggigant Nike.

Olympisch kampioen Eliud Kipchoge uit Kenia, Lelisa Desisa uit EthiopiĆ« en Zersenay Tadese uit Eritrea starten die dag omstreeks 6 uur in de ochtend voor zeventien ronden over het Formule 1-circuit van Monza in ItaliĆ«. ,,Dan is het 9 graden, de ideale temperatuur”, aldus Hermens.

De drie atleten zullen de hele afstand van 42,195 kilometer gebruik kunnen maken van gangmakers. ,,Er zijn wel twintig ‘hazen’ beschikbaar. Die wisselen elkaar af tot aan de finish. Op alle manieren proberen we die magische grens te doorbreken”, aldus de Nederlandse atletenmanager.

Het huidige wereldrecord is in handen van de Keniaan Dennis Kimetto, die in 2014 in Berlijn eindigde in 2 uur, 2 minuten en 57 seconden.