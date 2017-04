Rotterdam in teken van jaarlijkse marathon

Wie zondag een dagje sightseeing Rotterdam wil doen, kan beter een andere datum kiezen. De binnenstad is zondag voor het verkeer vrijwel onbereikbaar door de jaarlijkse marathon. ,,Wilt u de marathon of het centrum van Rotterdam bezoeken, kom dan met het openbaar vervoer of parkeer uw auto op een van de P+R-plaatsen”, adviseert de ANWB.

Evenals vorig jaar, toen 17.000 lopers aan de ruim 42 kilometer begonnen, is het grootste sportevenement van Nederland uitverkocht. Daarnaast doen er nog tienduizenden sportievelingen mee aan de diverse andere races.

De lopers moeten rekening houden met het relatief warme weer. Het wordt een stralende dag met temperaturen die kunnen oplopen tot 19 graden of meer. Wind staat er nauwelijks.

De organisatie van de Marathon Rotterdam geeft op de website tips over lopen in warme omstandigheden. ,,Pas je tempo aan. Staar je niet blind op je doel, maar luister naar je lichaam. Dit geldt voor iedere loper, ook voor goed getrainde lopers”, luidt het advies.

Het evenement zal naar schatting van de organisatie 950.000 toeschouwers op de been brengen.