Van Avermaet wint ook Parijs-Roubaix

Greg Van Avermaet heeft zondag de wielerklassieker Parijs-Roubaix gewonnen. De Belg van BMC besliste de koers over de Noord-Franse kasseien in de sprint op de wielerpiste van Roubaix. De Tsjech Zdenek Stybar werd tweede, de Nederlander Sebastian Langeveld derde.

Van Avermaet, de olympisch kampioen van Rio 2016, won dit jaar al de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Vorige week werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen.

Het drietal voorop werd op de piste nog verrast toen de Belg Jasper Stuyven en de Italiaan Gianni Moscon in de laatste ronde aansloten. Stybar leek van de verwarring te profiteren, pakte twee fietslengtes voorsprong maar Van Avermaet kwam op het laatste rechte eind nog voorbij.

Van Avermaet had onderweg nog een zware inspanning moeten leveren toen hij kort voor het Bos van Wallers-Arenberg, een van de beruchte kasseistroken, lek was gereden. Niki Terpstra, een van de kanshebbers, was op dat moment al uit de koers na een val. Van Avermaet achterhaalde de groep favorieten waaruit Peter Sagan met ploeggenoot Maciej Bodnar een verrassingsaanval deed, die strandde toen de Slowaak lek reed. De aangesloten Jasper Stuyven en Daniel Oss bleven voorop, maar ook zij werden weer bijgehaald. Oss, ploeggenoot van Van Avermaet, ging opnieuw in de aanval, waardoor zijn kopman achter hem de benen stil kon houden.

Achter Oss vormde zich een groep met onder anderen Stybar, Langeveld en de meegeslopen Stybar, die niet op kop kwam omdat zijn kopman Tom Boonen nog naderde. Maar de Belg kon in zijn laatste koers niet meesprinten om de winst. Onder luid applaus finishte hij als dertiende.