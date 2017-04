Verstappen: podiumplaats nooit verwacht

Voor Max Verstappen voelde de eerste ronde van de Grote Prijs van China bijna alsof hij een computerspelletje aan het spelen was. ,,Volgens mij heb ik daarin negen andere auto’s ingehaald”, zei de Nederlandse Formule 1-coureur zondag op het podium, waar hij zich mocht melden als nummer drie van de uitslag. Verstappen kon op het podium met grote flessen champagne proosten met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

Verstappen was de race op het natte circuit van Shanghai begonnen vanaf de zestiende plek. Met knappe inhaalacties, binnendoor en buitenom, werkte hij zich in hoog tempo naar voren. Na de eerste ronde kwam hij al als zevende door, om vervolgens nog verder op te klimmen. ,,Ik had echt niet verwacht op het podium te eindigen, zeker niet als je als zestiende start. Het was een heel goede race, ik ben natuurlijk heel blij”, zei de Nederlander van Red Bull, die door de fans werd uitgeroepen tot ‘coureur van de dag’.

Op de vraag van presentator Martin Brundle of hij zich tijdens de openingsronde in een videospelletje waande, antwoordde Verstappen lachend: ,,min of meer wel ja”.

Hamilton, de winnaar van de race, sprak vol lof over Verstappen. ,,Deze jonge kerel heeft het geweldig gedaan”, zei de drievoudig wereldkampioen, terwijl hij de tiener op diens schouder sloeg. De Nederlander reageerde gevat: ,,Waarom noem je me een jonge kerel? Weet je nog steeds niet hoe ik heet of zo?”

Hamilton kondigde aan de race maandag nog eens terug te gaan kijken, met specifieke aandacht voor Verstappen. ,,Max vindt het blijkbaar heel makkelijk om andere auto’s in te halen op een natte baan. We moeten maar eens goed kijken hoe hij dat precies doet.”