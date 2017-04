Luiten en Saxton in landentoernooi GolfSixes

De golfers Joost Luiten en Reinier Saxton vormen een team dat namens Nederland meedoet aan de eerste editie van de GolfSixes, een nieuw evenement op de Europese Tour. Zestien landen zijn uitgenodigd voor het toernooi, dat op 6 en 7 mei wordt afgewerkt op de Centurion Club in Londen.

Vuurwerk en muziek begeleiden de golfers als ze op de eerste tee afslaan. En ook tijdens het toernooi is er veel vertier en interactie tussen spelers en publiek. ,,Golf moet moderniseren en nieuwe formats zijn een belangrijk doel om dat te bereiken”, lichtte directeur Keith Pelley van de Europese Tour toe.

De spelvorm in de GolfSixes is greensome. Dat wil zeggen: beide spelers slaan af van de tee en met de best gepositioneerde bal wordt om beurten verder gespeeld tot aan de hole. De partijen gaan over zes holes. Het prijzengeld bedraagt 1 miljoen euro.