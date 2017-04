Wild vijfde op scratch bij WK baan

Kirsten Wild is woensdag in Hongkong bij de WK baanwielrennen als vijfde geëindigd op het onderdeel scratch. Wild, twee jaar geleden wereldkampioene op het niet-olympische onderdeel en vorig jaar tweede, had met vijf andere rensters onderweg een ronde voorsprong gepakt en kwam al ruim voor de laatste ronde op kop. Uiteindelijk werd ze door vier vrouwen gepasseerd. De wereldtitel was voor de Italiaanse Rachele Barbieri.

Elinor Barker, die de sprint bij het ingaan van de laatste ronde inzette, finishte als tweede. De Belgische Jolien d’Hoore pakte het brons.