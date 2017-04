Van Gerwen sleept er nog gelijkspel uit

Darter Michael van Gerwen heeft er donderdag in de elfde speelronde van de Premier League tegen Peter Wright een gelijkspel uit gesleept. Daar zag het lang niet naar uit, want de eerste vier legs waren voor de Schot met het merkwaardige kapsel. ‘Mighty Mike’ knokte zich in Liverpool terug in de wedstrijd, want zelfs na een 5-1-achterstand gaf hij zich niet gewonnen en werd het uiteindelijk 6-6. Van Gerwen sloot af met een gemiddelde van 103,48 tegen Wright 99,79.

Van Gerwen behield de eerste plaats omdat Wright, zijn naaste belager, later op de avond verloor van tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson: 2-7. In deze fase komen elke speelronde twee spelers twee keer in actie.

,,Ik speelde slecht”, vond Van Gerwen. ,,Ik heb mezelf in de beginfase lelijk in de vingers gesneden. Ik mag nooit met 5-1 achter komen. Ik heb het zelf verprutst.”

Raymond van Barneveld ging niet veel later onderuit tegen Adrian Lewis. De Engelsman won met 7-4, onder meer dankzij een negendarter in de vierde leg. Lewis kwam uit op een gemiddelde van 111, ‘Barney’ bleef net onder de 100.

Van Gerwen heeft 17 punten uit elf duels, Wright heeft er 15 uit twaalf wedstrijden. Van Barneveld en Anderson volgen met 14 punten, eveneens uit twaalf duels.