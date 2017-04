Horner: knettergekke Alonso gaat vreemd

Mocht Max Verstappen ooit willen meedoen aan de Indy 500, dan is de Nederlander bij Christian Horner aan het verkeerde adres. De teambaas van Red Bull zei vrijdag dat hij zijn coureurs tijdens het Formule 1-seizoen nooit toestemming zal geven zo’n uitstapje. ,,Het is alsof je ineens een ander vriendinnetje neemt en daarna toch weer terugkeert bij je oude liefde”, zei Horner in Bahrein.

De teambaas van de Oostenrijkse renstal kreeg op de persconferentie vragen over Fernando Alonso, die volgende maand de Grote Prijs van Monaco overslaat om de Amerikaanse raceklassieker Indy 500 te rijden. De Spanjaard kreeg daar van zijn team McLaren toestemming voor. ,,Hij moet knettergek zijn, de Indy 500 is de gekste wedstrijd die ik ooit heb gezien”, zei Horner. ,,Zonder te testen springt hij zomaar in zo’n auto. Persoonlijk denk ik dat hij rijp is voor een bezoekje aan de psychiater.”

Horner zei het met een kwinkslag, met directeur Zak Brown van McLaren naast zich. ,,Zak heeft een ongelukkige coureur in zijn team en probeert hem te motiveren door hem naar Indianapolis te sturen. Ik zou het nooit doen, maar misschien pakt het voor McLaren wel goed uit.”