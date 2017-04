Harrie Lavreysen en Theo Bos hebben vrijdag bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Hongkong de kwalificaties op de sprint overleefd. Lavreysen, WK-debutant, zette met 9,832 de zesde tijd neer. Bos klokte 10,061, goed voor de 24e tijd. Dat was genoeg om verder te mogen naar de tussenronde, die later op vrijdag op het programma staat.

Denis Dmitriev uit Rusland was met 9,645 de snelste in de kwalificaties.