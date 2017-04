Schiavone slaat Bertens naar huis

Kiki Bertens is donderdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het tennistoernooi van Bogota. De Wateringse was als eerste geplaatst in de hoog gelegen Colombiaanse hoofdstad. Ze bleek niet meer topfit nadat ze eerder op de dag haar partij uit de tweede ronde had moeten spelen tegen landgenote Cindy Burger. Die wedstrijd was woensdag afgelast vanwege het slechte weer.

Na de overwinning in twee sets (6-2 7-5) op Burger volgde een kleine vijf uur later al een duel met de Italiaanse veterane Francesca Schiavone. De voormalig nummer vier van de wereld begon al na drie games te klagen over een pijnlijke schouder en nek en liet zich meermaals behandelen. Het weerhield haar er niet van de partij in twee sets (6-1 6-4) naar zich toe te trekken.

Bertens leek het eerder op de dag kort te kunnen houden tegen Burger. In de eerste set was het duel tussen de nummers 20 en 171 van de wereld een eenzijdige vertoning, maar in de tweede set moest Bertens bij een 4-2-achterstand vol aan de bak om een driesetter te voorkomen.

De 36-jarige Schiavone, de nummer 168 van de wereld, had een wildcard gekregen in Bogota. Bij haar eerste matchpoint sloeg ze nog een dubbele fout, bij de tweede was het raak.