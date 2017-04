Schippers in VS meteen onder de elf seconden

Dafne Schippers is vrijdag bij de de Bryan Clay Invitational, een atletiekwedstrijd in de Californische plaats Azusa, meteen onder de elf seconden gedoken op de 100 meter. De winnares van olympisch zilver op de 200 meter in Rio de Janeiro snelde op de kortste afstand naar 10,95 seconden.

Daarmee beleefde Schippers een goede start van haar outdoorseizoen. Ze bleef slechts 0,14 seconde verwijderd van haar Nederlandse record van 10,81.

Ook Churandy Martina kwam in actie op de 100 meter. De 32-jarige sprinter liep met 10,20 de derde tijd. De Britse sprinter Adam Gemili was met 10,08 de snelste.

Eerder op de dag voldeed Sharona Bakker aan de limiet voor de wereldkampioenschappen atletiek van deze zomer in Londen. De 27-jarige hordeloopster liep met 12,97 een honderdste van een seconde onder de WK-limiet.