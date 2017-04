Verstappen derde in eerste training Bahrein

Max Verstappen heeft vrijdag een hoopvolle eerste training voor de Grand Prix van Bahrein afgewerkt. Op het snikhete circuit van Sakhir zette de Nederlander de derde tijd neer in zijn Red Bull. Teamgenoot Daniel Ricciardo was iets sneller en de Duitser Sebastian Vettel klokte in zijn Ferrari de beste rondetijd: 1.32,697. Ricciardo was 0,4 seconde langzamer en Verstappen gaf 0,869 seconde toe.

Mercedes bleef behoorlijk achter met Lewis Hamilton, de winnaar afgelopen zondag in China, op de tiende plaats in de tijdlijst; hij was bijna twee seconden trager dan Vettel. De Fin Valtteri Bottas reed de veertiende tijd.