Schiavone stoomt door naar finale in Bogota

De Italiaanse tennisster Francesca Schiavone heeft vrijdag de finale bereikt van het WTA-toernooi in Bogota. De 36-jarige veterane doet met een wildcard mee en is vooralsnog niet te stuiten op het Colombiaanse gravel. Schiavone rekende donderdag in de kwartfinale al af met Kiki Bertens (6-1 6-4) en versloeg in de halve finale ook Johanna Larsson, de Zweedse dubbelpartner van Bertens.

De Italiaanse klopte de als derde geplaatste Larsson in twee sets: 7-5 6-4. Schiavone heeft in Bogota nog altijd geen set afgestaan. Ze staat in de finale tegenover Lara Arruabarrena Vecino. De Spaanse had drie sets nodig om zich te ontdoen van haar jonge landgenote Sara Sorribes Tormo: 6-2 4-6 6-4.

Arruabarrena heeft twee WTA-titels op zak, Schiavone won in haar lange carrière zeven toernooien, waaronder Roland Garros in 2010.