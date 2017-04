Harrie Lavreysen heeft zaterdag de halve finales bereikt van het sprinttoernooi op de WK baanwielrennen in Hongkong. De Nederlandse WK-debutant was in twee heats te sterk voor de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins.

Laurine van Riessen mag terugkomen voor de finale van de 500 meter tijdrit. Daarvoor was een plaats bij de beste acht in de kwalificaties noodzakelijk. Van Riessen redde dat net met de achtste tijd: 34,276. Kyra Lamberink bleef net buiten de finale met de negende tijd: 34,329.