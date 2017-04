Tennisser Escobedo verrast Isner

De Amerikaan Ernesto Escobedo heeft vrijdag verrassend de halve finales bereikt in Houston. De pas 20-jarige tennisser schakelde zijn landgenoot John Isner uit in drie spannende sets: 7-6 (6) 6-7(6) 7-6 (5). Isner was de nummer twee van de plaatsingslijst en winnaar van het toernooi in 2013.

Escobedo, met een wildcard op zak naar Houston afgereisd, had tot afgelopen week nog nooit een duel op gravel op de ATP Tour gewonnen. Een plaats in de halve finales op het hoogste niveau is sowieso een primeur voor hem. ,,Ik kan het nog niet geloven, het was een zware partij. Ik heb mezelf steeds voorgehouden: vandaag gaat het gebeuren”, vertelde hij na de partij, die iets meer dan drie uur duurde.

Escobedo neemt het nu op tegen de Braziliaan Thomaz Bellucci. In de andere halve finale staan de Amerikaan Jack Sock, de nummer één van de plaatsingslijst, en zijn landgenoot Steve Johnson.