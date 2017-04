Verstappen voelt zich ‘genaaid’ door Massa

Max Verstappen baalt van Felipe Massa. Volgens de Nederlandse coureur van Red Bull verpestte de Braziliaanse veteraan zaterdag zijn laatste snelle ronde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein. Verstappen moest daardoor genoegen nemen met de zesde startplek op het circuit van Sakhir. ,,Ik ben genaaid in de laatste bocht.”

,,Alles liep goed tot aan de laatste run en daarin gaat het er om”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. ,,Iedereen prepareert zich in de laatste bocht voor een snelle ronde, maar daarin kwam Massa me ineens voorbij vliegen. Daardoor moest ik heel lang in de eerste versnelling rijden om een gat te laten vallen, waardoor de banden weer koud werden. Ongelooflijk, maar ja, dat hoort er bij. We zien het zondag in de wedstrijd wel.”

Verstappen was bijna een seconde langzamer dan Valtteri Bottas, die zijn teamgenoot Lewis Hamilton van Mercedes nipt aftroefde in de strijd om poleposition. Ook de Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (derde) en Kimi Räikkönen (vijfde) staan voor hem op de startgrid, net als zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo (vierde). ,,We zijn denk ik niet snel genoeg om echt wat te doen ten opzichte van de Mercedessen, maar tegen Ferrari misschien wel. Acht of negen tienden verschil is nog steeds te veel, maar al beter dan in de vorige twee wedstrijden”, aldus Verstappen.

Bottas maakte een einde aan de hegemonie van Hamilton in de kwalificaties. De Brit had bij de laatste zes grands prix steeds de eerste startplaats veroverd, maar werd in Sakhir verslagen door de Fin. De nieuweling bij Mercedes pakte zijn eerste ‘pole’ in de Formule 1. ,,Hopelijk volgen er nog vele”, zei Bottas.