Cavaliers openen met play-offs met winst

Titelverdediger Cleveland Cavaliers is de play-offs in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA begonnen met een benauwde overwinning. De ‘Cavs’ wonnen zaterdag het eerste duel in de best-of-sevenserie tegen Indiana Pacers ternauwernood met 109-108. CJ Miles miste in de laatste seconde de kans om de Pacers de winst te bezorgen.

Bij de club uit Cleveland toonde LeBron James aan dat hij klaar is voor de play-offs. De grote vedette nam zijn ploeg bij de hand met 32 punten en dertien assists. Kyrie Irving nam 23 punten voor zijn rekening. Bij de Pacers was Paul George goed op schot met 29 punten.

Cleveland Cavaliers sloot het reguliere seizoen af met een reeks nederlagen en moest de eerste plaats in de Eastern Conference daardoor nog afstaan aan Boston Celtics. Vorig seizoen veroverden James en zijn ploeggenoten de titel door Golden State Warriors in de grote NBA-finale te verslaan (4-3).