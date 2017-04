Gold Race zonder Nederlandse favoriet

De Amstel Gold Race gaat zondag in Maastricht van start zonder Nederlander in het rijtje favorieten. Om tal van redenen zijn Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema en Tom Dumoulin afwezig in de enige Nederlandse klassieker. Mollema was vorig jaar op de veertiende plaats nog de beste thuisrijder. De laatste keer dat een Nederlander het podium haalde was in 2009 toen Karsten Kroon tweede en Gesink derde werd.

De kanshebbers komen uit andere landen: de Belgen Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet bijvoorbeeld, de Australiër Michael Matthews of oud-winnaar Michal Kwiatkowski uit Polen. De mannen starten om 10.20 uur, de finish na een veranderde finale zonder Cauberg in de slotkilometers is rond 5 uur.

Een Nederlandse overwinning bij de vrouwen ligt meer voor de hand met rensters als olympisch kampioene Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Het is voor het eerst sinds 2003 dat er weer een vrouweneditie is. Zij starten twintig minuten na de mannen en finishen na 121 kilometer rond kwart over 2.