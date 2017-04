Herlings achtste in GP Trentino

Motorcrosser Jeffrey Herlings begint langzamerhand zijn draai te vinden in de MXGP. De drievoudig wereldkampioen in de MX2 eindigde zondag als achtste in de Grand Prix van Trentino. Hoopgevend was zijn vierde plek in de tweede manche. In de eerste heat kwam hij als veertiende over de meet.

Dichter bij het podium was de crosser uit het fabrieksteam van KTM dit seizoen nog niet gekomen dan in de tweede manche op het circuit van het Italiaanse Pietramurata. Herlings kon mee met de voorsten en moest aan de finish nog net de Rus Evgeni Bobrisjev voor zich dulden. Glenn Coldenhoff, de tweede Nederlander in de MXGP, wist niet bij de beste tien te eindigen.

De winst in Trentino, de vijfde grand prix van dit seizoen, ging naar de Italiaan Antonio Cairoli. Hij bleef de Sloveense klassementsleider Tim Gajser net voor.