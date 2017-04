Schalke verliest ook bij Darmstadt

Schalke 04 heeft na de nederlaag bij Ajax in de Europa League (2-0) ook in de Duitse voetbalcompetitie verloren. SV Darmstadt 98, dat laatste staat en bijna zeker is van degradatie, bezorgde de ploeg van trainer Markus Weinzierl een nieuwe tik: 2-1. Klaas-Jan Huntelaar ontbrak in de selectie van Schalke.

Darmstadt nam in de 11e minuut via middenvelder Mario Vrancic de leiding. Guido Burgstaller liet na om Schalke na een klein uur spelen langszij te brengen. Hij miste een strafschop. In de 75e minuut viel de gelijkmaker alsnog. De Spanjaard Coke scoorde.

Thilo Kehrer van Schalke kreeg in de 81e minuut een rode kaart. In blessuretijd profiteerde Darmstadt via Jerome Gondorf van de overtalsituatie.

Schalke blijft elfde in de Bundesliga. Darmstadt stelde degradatie door de zege nog even uit.

De return tussen Schalke en Ajax in de kwartfinale van de Europa League is donderdag.