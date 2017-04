Smolders springt naast podium in Miami

Springruiter Harrie Smolders heeft zaterdag bij de tweede wedstrijd van de Global Champions Tour in Miami net naast een podiumplaats gegrepen. De 36-jarige Brabander bleef net als drie anderen foutloos in de eerste omloop, maar maakte in de barrage met zijn paard Emerald twee springfouten. Smolders moest daardoor genoegen nemen met de vierde plek en een cheque van 30.000 euro.

De winst en de bijbehorende hoofdprijs van een ton ging naar Jérôme Guery. De Belg bleef op de rug van Grand Cru van de Rozenburg foutloos en legde het parcours bovendien als snelste af, in 37,39 seconden. Guery was net iets sneller dan de Italiaan Alberto Zorzi (37,96) en zijn landgenoot Nicola Philippaerts (39,50).

Maikel van der Vleuten maakte in de eerste omloop met VDL Groep Arera C al twee springfouten en viel daardoor af. De Brabander was vorige week bij de openingswedstrijd in Mexico-Stad derde geworden.