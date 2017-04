Verstappen vanaf zesde plek in de aanval

Max Verstappen gaat zondag proberen zich vanaf de zesde startplek naar voren te werken in de Grote Prijs van Bahrein. De Nederlandse Formule 1-coureur was na de kwalificatie pissig op Felipe Massa, omdat de Braziliaanse routinier hem had gehinderd toen Verstappen zich net wilde opmaken voor een laatste snelle ronde. De coureur van Red Bull bleef daardoor steken op de zesde plaats. Teamgenoot Daniel Ricciardo start op de rij voor hem vanaf de vierde plek, de Fin Kimi Räikkönen staat in zijn Ferrari tussen de twee Red Bulls in.

,,Zondag gaat het gas er vol op, want ik moet wat mensen inhalen”, zei Verstappen strijdlustig. ,,Ik heb het gevoel dat hier veel mogelijk is.” Vorige week rukte de tiener op een natte baan in China vanaf de zestiende startplek op naar een podiumplaats. Verstappen liet in Shanghai weer verbluffende inhaalacties zien en eindigde als derde, achter Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari) die na twee grands prix samen bovenaan staan in het WK met 43 punten.

Niet Hamilton, maar zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas vertrekt om 17.00 uur Nederlandse tijd vanaf poleposition bij de avondrace in Bahrein. De opvolger van wereldkampioen Nico Rosberg bij Mercedes troefde Hamilton nipt af in de kwalificatie en staat voor het eerst helemaal vooraan. Vettel kwalificeerde zich als derde.