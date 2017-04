Tafeltennissters naar hoogste EK-divisie

De Nederlandse tafeltennissters hebben zich dinsdagavond in Schiedam geplaatst voor de kampioensdivisie bij het EK voor landenteams in september in Luxemburg. Oranje versloeg in de play-offs Turkije twee keer met 3-0. Namens de ploeg van bondscoach Elena Timina kwamen tijdens de dubbele interland Li Jie, Britt Eerland, Kim Vermaas en Rianne van Duin in actie.

Nederland zou aanvankelijk vorige week de uitwedstrijd in Turkije spelen. Door de politieke onrust tussen beide landen en het recente Turkse referendum besloot de Europese bond in overleg dat duel te verplaatsen naar 25 april. Op verzoek van de Turkse bond werd echter die wedstrijd op dezelfde avond in Schiedam afgewerkt als het thuisduel van Nederland.

De directe aanleiding voor dat besluit was de blessure van de Turkse topspeelster Hu Melek. Zonder de regerend Europees kampioene zag Turkije nog maar weinig winstkansen tegen Nederland. Voor het gemak speelden beide landen daardoor in Schiedam een dubbele interland, met het verwachte resultaat voor Oranje.