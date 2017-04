Succesvolle rentree tennisser Andy Murray

Na een afwezigheid van ongeveer een maand heeft tennisser Andy Murray een succesvolle rentree gemaakt in de ATP-tour. De 29-jarige Brit won in het masterstoernooi van Monte Carlo in de tweede ronde van de Luxemburger Gilles Muller. De nummer één van de wereld deed dat in twee sets, met klein verschil: 7-5 7-5.

Murray, als eerste geplaatst, stond enige tijd langs de kant wegens een blessure aan de elleboog. Zijn laatste officiële optreden dateerde van begin maart in Indian Wells. In de eerste ronde van Monte Carlo had hij een ‘bye’.